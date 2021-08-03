Адвокат заявил, что Макеева должна будет вместе с Мальковым выплачивать деньги его бывшей супруге

Актриса Анастасия Макеева вместе с новым мужем Романом Мальковым продолжают бороться с экс-супругой бизнесмена, которая проживает в Словении вместе с детьми. Светлана, по их словам, требует слишком большую сумму алиментов на детей. Тех 18 тысяч рублей, что ей платят на каждого ребенка, недостаточно, рассказало радио «Комсомольская правда».

Звездный адвокат Светланы Юлия Вербицкая сообщила, что Роману придется еще долго платить алименты бывшей жене. Деньги будут возвращены за предыдущий период, когда Роман не платил детям, а также компенсируются санкции за просрочку. По словам специалиста, это космические суммы.

Анастасии Макеевой также придется подключиться к выплатам своего супруга. Ведь по закону, все, что совместно заработано в браке, это супружеские деньги. Даже если доги накопились исключительно у мужа, никакие брачные контракты не помогут. Судьи умные, они все видят, рассказала Вербицкая в эфире в Instagram.

Судебные приставы имеют право лишить Макееву ее имущества из-за огромных финансовых обязательств бизнесмена-строителя, заключила адвокат.