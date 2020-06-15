Адвокат заявил, что дети Джигана и Прилучного вряд ли останутся с отцами

По словам адвоката, сложно сказать, с кем останутся дети: с мамой или отцом. Он подчеркнул, что суд изучает все обстоятельства, по которым кто-то из супругов подал на развод, а также анализирует все доказательства того или иного действия. Крайне редко суд оставляет детей с отцами, чаще — с матерями.

«Побои — это как минимум административное правонарушение, а как максимум, уголовное преступление. Пока нет соответствующего решения суда или постановления, лицо не считается виновным. Если это не зафиксировано в соответствующем порядке, то это обстоятельство не будет в полной мере учитываться в суде. Детей могут опросить в присутствии психолога, выяснить взаимоотношения с каждым из родителей. Если эти факты (рукоприкладства) подтвердятся, то детей, конечно, не оставят. Вообще, по общей практике, даже когда отцы примерные, редко детей оставляют с ними», — заявил Жорин.

Напомним, 15 июня должен был состояться развод Джигана и Оксаны Самойловой, однако этого не произошло, так как никто из них на заседание не явился.

А вот актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце сегодня официально развелись.