Адвокат спрогнозировал реальный срок для сестры Бледанс за наркотики

Женщина состояла на учете из-за употребления наркотиков с 1997 года. Теперь в ходе обыска у нее дома правоохранители обнаружили свертки с запрещенными веществами.

Если Диана хранила эти наркотики для личного пользования, статья будет мягче. На меру наказания повлияет и количество запрещенного вещества, может грозить и реальный срок. Суд учтет, что женщина состояла на учете, рассказал Кирюников.

«В некотором роде это даже плюс, потому что это значит, что она больной человек и наркоман, который без наркотиков не может справиться со своим недугом. При умелой защите адвокат, наоборот, может перевести это в плюс, ведь это подтверждает, что она не с целью сбыта хранила наркотики, а именно с целью личного употребления», — отметил адвокат.

По неподтвержденным данным, у Дианы Бледанс имеется ранняя судимость за контрабанду сильнодействующих веществ. Она якобы до сих пор не погашена. Если у сестры актрисы есть непогашенная судимость, то у нее уже может быть и рецидив этих преступлений. В таком случае ей грозит тюрьма.

«Здесь нужно будет отталкиваться от того, по какой части 228 статьи ей будут выдвинуты обвинения. Если по первой части, то это преступление небольшой степени тяжести. Если же по второй, где говорится о крупном размере, то в этом случае суды уже назначают реальный срок», — пояснил Кирюников.

Ранее Бледанс отказалась комментировать задержание сестры. Она не посчитала нужным «обсуждать наркоманов».