Адвокат семьи Баталова оценила планы обвиняемых вернуть имущество

О задержании супружеской пары Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина по делу о мошенничестве с имуществом покойного Баталова 26 октября сообщил Следственный комитет России. Юрист подчеркнула, что она ничего не знает об намерении вернуть квартиры, которых лишили семью артиста.

«Ни на официальных представителей Гитаны Аркадьевны и Марии Алексеевны, ни на них самих с такими предложениями никто не выходил. Мы об этом узнаем исключительно из СМИ. Откуда адвокат Анатолий Кучерена это берет, не знаю», — пояснила Антонова.

Она уточнила, что в настоящий момент избрание меры пресечения обвиняемым не изменилось. Суд не счел нужным отправить их под домашний арест. Отмечается, что у пары есть ограничения в ночных выходах на улицу. Также им запрещено общаться с фигурантами уголовного дела. По словам адвоката, ее доверители надеются на полный возврат имущества.

Уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью и банковскими счетами скончавшегося в 2017 году Баталова было возбуждено по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина. В результате деятельности аферистов вдова актера Гитана Леонтенко и их дочь Мария Баталова лишились мастерской, двух квартир, одна из которых находится в центре столицы, доли в четырехкомнатной квартире. Помимо прочего, они потеряли крупную сумму денег на счетах в наших и иностранных банках.