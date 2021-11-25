Адвокат рассказала, в чем заключаются претензии наследников Горшенева к продюсеру «TODD»

Адвокат Дарья Кочетова объяснила, в чем именно заключаются претензии родственников бывшего лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева и участников группы «Северный флот» к продюсеру Андрею Бестужеву. Об этом написало ИА НСН.

«Андрей Бестужев в деле выступает серым кардиналом, сторонами по делу являются музыканты группы „Северный флот“, а также часть наследников Михаила Горшенева — его брат Алексей Горшенев и его мама Татьяна Ивановна Горшенева. По другую сторону у нас находятся юридические лица. Один суд идет по иску музыкантов группы о расторжении договора, на основании которого музыканты обязуются принимать участие в постановках и не имеют права принимать участия в других постановках данного мюзикла. Процесс длится очень долго, ответчик очень активно способствует затягиванию процесса, постоянно меняются представители. Встречный иск музыкантам группы „Северный флот“ сейчас по сумме достигает 19 миллионов рублей, это неустойка, которую продюсер хочет взыскать за нарушение договора», — рассказала Кочетова.

Она отметила, что суд по иску матери Горшенева ранее уже вынес положительное решение, однако на 9 декабря назначено апелляционное заседание.

Конфликт случился из-за того, что продюсер гастрольной версии спектакля Андрей Бестужев не дает права музыкантам групп «Король и Шут» и «Северный флот» играть оригинальную версию рок-оперы, которая была создана Михаилом Горшеневым. Музыканты обратились в суд, заявив, что продюсер забрал себе все авторские права на музыку.