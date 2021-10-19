Адвокат рассказал, в каком случае могут не выпустить Ксению Собчак за границу

Руководитель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов рассказал, в каком случае телеведущей Ксении Собчак могут запретить выезд в другие страны. По его словам, если журналистка откажется давать показания и не явится к следователям, то на ее выезд из России могут наложить запрет. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«В рамках той процедуры, которая сейчас проходит, по установлению всех обстоятельств, сотрудники обязаны опросить всех участников ДТП, в том числе Собчак. На стадии доследственной проверки у сотрудников полиции полномочия очень усеченные, но так как в ДТП пострадали люди, есть смертельный исход — это состав уголовного преступления. Уже в рамках уголовного дела, неявка Собчак к следователю на допрос позволит силовикам подвергнуть ее принудительному приводу», — объяснил адвокат.

По словам специалиста, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает и такие возможности для нахождения свидетеля, как объявить транспорт в розыск или ограничить выезд за пределы страны.