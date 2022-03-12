Адвокат рассказал о последней встрече с экс-участником «Отпетых мошенников»

Адвокат Геннадий Нефедовский рассказал о последней встрече с бывшим участником группы «Отпетые мошенники» Вячеславом Зинуровым, также известным под псевдонимом Том Хаос. По словам адвоката, они готовились подать иск против бывшего коллеги по группе Сергея Аморалова.

«Мы позавчера встречались на съемках телеканала Муз-ТВ, разговаривали о патенте, который господин Аморалов оформил на себя и тем самым нарушил авторские права», — сообщил адвокат.

По его словам, Аморалов предложил коллеге по группе сложиться деньгами и оформить патент. При этом Аморалов, создавший ИП, выступил с инициативой все оформить исключительно на себя, пообещав не обмануть друга.

«И он его периодически на концерты приглашал, но потом начал бортовать, чем Том был очень удручен. Он парень творческий, очень ранимый. Вскоре мы встретились, там были Том, Гарик (Богомазов), его супруга Виктория. Мы говорили о том, каким образом можно пообщаться с Амораловым по поводу патента. Он мало того, что только на себя его оформил, так он стал запрещать Гарику выступать под брендом «Отпетые мошенники», — рассказал адвокат.

По словам Нефедовского, он предложил Богомазову выступать под брендом «Экс--Отпетые мошенники», что того категорически не устраивало.

«Я, как адвокат, объяснил, что у нас много шансв, поскольку Аморалов перед тем, как оформлять на себя патент, он должен был с вами все согласовать, вас уведомить и нужно было либо ваше письменное согласие либо отказ от своих прав», — пояснил Нефедовский.

Однако Аморалов этого так не сделал и участники группы начали готовиться к подаче иска. Со встречи все разошлись воодушевленные. А через несколько дней произошла трагедия.

«Том был человек ранимый. творческий. Видимо, это очень сильно его зацепило, у него была какая-то депрессия, полагаю. Случилось то, что случилось», — сказал Геннадий Нефедовский.

Ранее стало известно о смерти экс-участника группы «Отпетые мошенники» Вячеслава Зинурова. Тело обнаружили в частом доме в деревне Капорки Дмитровского городского округа. Признаков насильственной смерти специалисты не выявили. Предполагается, что он совершил суицид.

В официальном заявлении семьи музыканта сказано, что он находился в депрессии из-за проблем с бывшим коллегой по группе Сергеем Амораловым (Суровенко).