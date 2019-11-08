Адвокат раскрыл подробности развода Лолиты с мужем

Дело о разводе Дмитрия Иванова и Лолиты Милявской передано в Басманный суд Москвы. Здесь оно будет объединено со встречным иском Лолиты к супругу о признании их брака фиктивным, заключенным из корысти.

«Мы заявили встречный иск о признании брака фиктивным. Этот иск мы сегодня приняли к производству, суд объединил его с первоначальным иском Иванова», — рассказал адвокат Лолиты Сергей Жорин.

Муж Лолиты назвал причины развода с певицей Подробнее

По словам юриста, он представил доказательства, согласно которым Иванов изначально женился на Лолите, преследуя собственные корыстные интересы. Супруги прожили вместе девять лет, после чего Иванов подал на развод. Теперь суду придется рассматривать два дела, объединенных в одно.

Супруг Лолиты ранее рассказывал, что они с женой отдалились друг от друга. В этом Иванов обвинил условия жизни в мегаполисе. Да и в вопросе продолжения рода пара никак не могла прийти к единому мнению: Иванов хотел ребенка, а Лолита, по его словам, — нет. К тому же астрологи сказали, что им не суждено быть парой: по словам Иванова, это ему тоже часто повторяла жена. Астрологи оказались правы, у Иванова уже сложились другие отношения.