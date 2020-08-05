Адвокат прокомментировал ошибки защиты Ефремова

Князев пояснил, что не особо понятно, какой цели пытаются добиться обвиняемый и его защита. Также он добавил, что постоянная смена показаний может негативно повлиять на решение суда, так как это можно расценить, как попытку уйти от ответственности. Кроме того, Князев рассказал, что адвокат Ефремова не является специалистам по ДТП, и актеру следовало бы сменить защиту или нанять второго адвоката.