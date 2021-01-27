Адвокат Пригожина назвал заявление Шнурова заведомо ложным доносом

Заявление на продюсера Иосифа Пригожина со стороны музыканта, генпродюсера телеканала RTVi Сергея Шнурова можно расценивать как заведомо ложный донос. Об этом «360» заявил адвокат Пригожина Сергей Жорин.

Ранее адвокат Шнурова сообщил, что тот пожаловался в полицию на Пригожина из-за угроз. В декабре 2020 года Пригожин заявил, что «треснет по башке» исполнителя из-за его высказываний о жене продюсера певице Валерии.

«Прийти и в морду дать сложно, он тут же напишет заявление. Но когда он задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично», — говорил Пригожин.

«Только что разговаривал с Иосифом Пригожиным. Он, конечно, крайне удивлен такому повороту событий», — рассказал «360» Сергей Жорин.

По его словам, продюсер и муж Валерии «всегда отвечал на выпады Шнура», но никогда не затевал конфликт первым. Последняя заочная перепалка произошла «достаточно давно». Поэтому, продолжил юрист, Пригожин удивился, почему музыкант решил отреагировать только сейчас.

В процессе разговора мы поняли, что, скорее всего, Шнур хочет сменить информационную повестку, потому что в последнее время он подвергается серьезной критике со стороны его почитателей Сергей Жорин адвокат Иосифа Пригожина.

Одним из таких событий Жорин назвал выступление генпродюсера RTVi на пресс-конференции Владимира Путина.

«Если заявление было подано по статье 119 УК („Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью“), то здесь могут усматриваться признаки преступления со стороны самого Шнурова, а именно заведомо ложный донос. Потому что совершенно очевидно, что Шнуров не воспринимал те или иные слова Пригожина как реальную угрозу для своей жизни и здоровья, что обязательно для подачи такого заявления», — отметил собеседник.

Жорин добавил, что «в целом подобное поведение Шнурова Пригожина развеселило», поскольку музыкант «не в первый раз пытается спровоцировать какой-то конфликт и самого Иосифа на ровном месте».

В обещании Пригожина «треснуть по башке» Шнурова адвокат не увидел состава преступления.

«Являются ли те или иные высказывания [Пригожина] составом другого преступления или правонарушения — сказать сложно, но я предполагаю, что нет вообще никаких оснований для подобных заявлений», — сказал юрист.