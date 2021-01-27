Адвокат Пригожина назвал заявление Шнурова заведомо ложным доносом
Ранее адвокат Шнурова сообщил, что тот пожаловался в полицию на Пригожина из-за угроз. В декабре 2020 года Пригожин заявил, что «треснет по башке» исполнителя из-за его высказываний о жене продюсера певице Валерии.
«Прийти и в морду дать сложно, он тут же напишет заявление. Но когда он задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично», — говорил Пригожин.
«Только что разговаривал с Иосифом Пригожиным. Он, конечно, крайне удивлен такому повороту событий», — рассказал «360» Сергей Жорин.
По его словам, продюсер и муж Валерии «всегда отвечал на выпады Шнура», но никогда не затевал конфликт первым. Последняя заочная перепалка произошла «достаточно давно». Поэтому, продолжил юрист, Пригожин удивился, почему музыкант решил отреагировать только сейчас.
В процессе разговора мы поняли, что, скорее всего, Шнур хочет сменить информационную повестку, потому что в последнее время он подвергается серьезной критике со стороны его почитателей
Одним из таких событий Жорин назвал выступление генпродюсера RTVi на пресс-конференции Владимира Путина.
«Если заявление было подано по статье 119 УК („Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью“), то здесь могут усматриваться признаки преступления со стороны самого Шнурова, а именно заведомо ложный донос. Потому что совершенно очевидно, что Шнуров не воспринимал те или иные слова Пригожина как реальную угрозу для своей жизни и здоровья, что обязательно для подачи такого заявления», — отметил собеседник.
Жорин добавил, что «в целом подобное поведение Шнурова Пригожина развеселило», поскольку музыкант «не в первый раз пытается спровоцировать какой-то конфликт и самого Иосифа на ровном месте».
В обещании Пригожина «треснуть по башке» Шнурова адвокат не увидел состава преступления.
«Являются ли те или иные высказывания [Пригожина] составом другого преступления или правонарушения — сказать сложно, но я предполагаю, что нет вообще никаких оснований для подобных заявлений», — сказал юрист.