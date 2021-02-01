Адвокат поставил под сомнение законность продажи квартиры Началовой

Уточняется, что бывший возлюбленный Началовой, хоккеист Александр Фролов, неожиданно сообщил о претензиях на недвижимость покойной певицы. Он подчеркнул, что является собственником половины ее апартаментов в элитном жилом комплексе. По словам спортсмена, знаменитость отписала Фролову часть своей недвижимости в обмен на финансовую помощь при организации ее музыкального тура, а также записи альбома. Он заявил о необходимости продать апартаменты и отдать ему часть денег.

Как считает Жорин, чтобы говорить об этой сделке, нужно уточнить несколько нюансов, пишет ИА «Невские новости».

«Когда происходит отчуждение недвижимости, любые права, ограничения, обременения возникают только в момент государственной регистрации. Поэтому, если есть какие-то сомнения в законности отчуждения, надо с этим разобраться. Вот это слово „отписала“ мне не совсем понятно», — пояснил юрист.

Он отметил, что в этом случае речь может идти о купле-продаже или дарении. Чтобы выяснить подробности, необходимо запросить регистрационное дело. Если сделка о передаче части имущества была узаконена, то семье Началовой придется либо выкупать эту долю, либо договариваться.

Согласно информации журналистов, недвижимость стоит 90 миллионов рублей.