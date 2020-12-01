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    01 декабря 2020, 10:05

    Адвокат объяснил, почему расследование по делу об имуществе Баталова затянулось

    Полина Петрова

    Адвокат семьи Алексея Баталова Павел Астахов назвал причину, по которой расследование дела об имуществе актера затянулось. По его словам, вдова артиста Гитана Леонтенко и дочь Мария находятся на самоизоляции, пишет сайт kp.ru.
    Адвокат объяснил, почему расследование по делу об имуществе Баталова затянулось

    Уточняется, что следствие на связи с ними и готово оказать медицинскую поддержку, чтобы поторопить. При этом потерпевшие отказываются от помощи. Семья актера не идет на очную ставку с обвиняемыми в мошенничестве Наталией Дрожжиной и ее мужем Михаилом Цивиным.

    «Действительно сейчас все уперлось в следственные действия с потерпевшими. Хотя дело достаточно простое по фабуле. В нем все предельно ясно. Но сперва болела Мария, потом — Гитана Аркадьевна. Даже мы, адвокаты, не нарушаем их режим самоизоляции», — рассказал юрист.

    Он подчеркнул, что многие видели, как Гитана Аркадьевна участвует в ток-шоу. Следователь не может к ней прийти по причине самоизоляции. В настоящий момент остается лишь ждать выздоровления потерпевших.

    В конце октября октября Следственный комитет России заявил о предъявлении обвинений о мошенничестве Цивину и Дрожжиной. Вдова и дочь Баталова остались без доли в четырехкомнатной квартире, без двух квартир, мастерской актера и крупной суммы денег. Женщин признали потерпевшими по этому делу. Спорное имущество отправили под арест.