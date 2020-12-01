Адвокат объяснил, почему расследование по делу об имуществе Баталова затянулось

Уточняется, что следствие на связи с ними и готово оказать медицинскую поддержку, чтобы поторопить. При этом потерпевшие отказываются от помощи. Семья актера не идет на очную ставку с обвиняемыми в мошенничестве Наталией Дрожжиной и ее мужем Михаилом Цивиным.

«Действительно сейчас все уперлось в следственные действия с потерпевшими. Хотя дело достаточно простое по фабуле. В нем все предельно ясно. Но сперва болела Мария, потом — Гитана Аркадьевна. Даже мы, адвокаты, не нарушаем их режим самоизоляции», — рассказал юрист.

Он подчеркнул, что многие видели, как Гитана Аркадьевна участвует в ток-шоу. Следователь не может к ней прийти по причине самоизоляции. В настоящий момент остается лишь ждать выздоровления потерпевших.

В конце октября октября Следственный комитет России заявил о предъявлении обвинений о мошенничестве Цивину и Дрожжиной. Вдова и дочь Баталова остались без доли в четырехкомнатной квартире, без двух квартир, мастерской актера и крупной суммы денег. Женщин признали потерпевшими по этому делу. Спорное имущество отправили под арест.