Адвокат объяснил, как будет распределяться имущество Грачевского между его наследниками

Отмечается, что наследство мужчины включает квартиру в центре Москвы, загородный дом и авторские права на его проект. Грачевский был женат три раза. У него два взрослых ребенка от первого брака, от второго — дочь восьми лет. Вдова Екатерина Белоцерковская родила режиссеру незадолго до его ухода сына.

По информации СМИ, Белоцерковская не будет бороться за то, что оставил после себя Грачевский. При этом по закону на имущество могут претендовать все наследники по закону и завещанию. Сам режиссер написал документ, согласно которому все должно достаться Екатерине Белоцерковской и их ребенку.

Кроме этого, закон предусматривает обязательную долю для несовершеннолетних детей.

«В течение шести месяцев с момента смерти наследодателя станет известно, кто из наследников вступил в права наследования и на каком основании. В том числе станет известно, оставил ли наследодатель завещание», — заявила Морозова.

Грачевского госпитализировали в тяжелом состоянии в конце минувшего года. На протяжении долгого периода мужчина боролся за жизнь. Спустя время его ввели в кому, но сценарист не смог победить недуг. Он скончался 14 января в возрасте 71 года. Причиной смерти стали осложнения COVID-19.