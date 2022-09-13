Адвокат Нефедовский заявил, что Собчак могут приговорить к штрафу за пропаганду ЛГБТ | 360°

Знаменитости 13 сентября 2022, 17:14 Поделиться Telegram

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Viber Адвокат Нефедовский заявил, что Собчак могут приговорить к штрафу за пропаганду ЛГБТ

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Телеведущей и журналистке Ксении Собчак придется заплатить штраф в размере одного миллиона рублей, если ее признают виновной в ЛГБТ-пропаганде. Такой информацией поделился адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский. Об этом сообщила Lenta.Ru.

Полиция Москвы начала проверку YouTube-канала Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ. Как рассказала сама журналиста, причина такого решения может заключаться в интервью с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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«Ксении Собчак может грозить административный штраф в размере от 50 тысяч рублей до одного миллиона либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, но только в случае если докажут вину именно СМИ „Осторожно: Собчак“», — пояснил Нефедовский.

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