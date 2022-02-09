Адвокат назвал возбуждение дела против Моргенштерна из-за татуировки абсурдом

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Моргенштерна, заявил, что никакой пропаганды наркотиков в татуировке нет и он будет обжаловать данное постановление. Так он прокомментировал «360» ситуацию с возбуждением нового административного дела против рэпера.

Адвокат рассказал, что поводом для возбуждения дела послужило заявление одного активного гражданина из Набережных Челнов, который сообщил, что в некоторых произведениях Моргенштерна якобы имеется пропаганда наркотических средств.

«Примечательно, что по данным произведениям уже проводилось расследование в других регионах. И было установлено, что в этих произведениях нет никакой пропаганды», — заметил Жорин.

Адвокат добавил, что соответствующее постановление он направил полицейскому из Набережных Челнов. Но тот все равно не прекратил административное расследование.

Более того, по словам адвоката, лингвистические экспертизы, которые были назначены, также показали, что пропаганды наркотиков нет.

«Тем не менее, вероятно, воля к победе и желание во что бы то ни стало привлечь Моргенштерна к ответственности сподвигли данного сотрудника назначить ботаническую экспертизу», — рассказал Жорин.

Он добавил, что, когда узнал о назначении такого рода экспертизы, сначала подумал, что это шутка.

«Это, конечно, новое слово в российской юриспруденции, в правоприменительной практике в данной категории дел», — заметил адвокат.

По словам Жорина, ботаники после долгих совещаний все-таки выдали заключение, что на теле Моргенштерна есть татуировка в виде растения «из семейства коноплевых».

«Представляете, какое научное исследование провели специалисты, ученые-ботаники, исследовали татуировки Моргенштерна. Не только Моргенштерн, но и специалист, который татуировку делал, мне кажется, не мог даже представить себе в страшном сне, что целая диссертация будет написана специалистами, которые будут разбираться, что же там изображено и какое сходство до степени смешения есть в данном случае», — рассказал адвокат Моргенштерна.

После этой экспертизы, по словам Сергея Жорина, сотрудник полиции решил, что раз на теле Моргенштерна есть «некий рисунок, который схож до степени смешения с неким растением, значит, все, что поет и говорит артист, — это пропаганда наркотиков». И полицейский вынес постановление и направил его в суд.

«Безусловно, мы считаем данный документ абсурдным, будем его обжаловать. И верим, что это удастся», — заявил Жорин.

Он напомнил, что аналогичных материалов проверки летом и осенью прошлого года было достаточно много по всей стране, все эти проверки закончились постановлением о прекращении административного расследования в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

В Набережных Челнах полиция завела в отношении Моргенштерна административное дело о пропаганде наркотиков. Подозрения вызвала татуировка музыканта на груди. Специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета провели лингво-ботаническую экспертизу и пришли к выводу, что по краям татуировки изображено растение, напоминающее коноплю.

Ранее Моргенштерна уже штрафовали за пропаганду наркотиков в двух клипах с его участием — «Розовое вино — 2» и Family. Тогда суд оштрафовал рэпера на 100 тысяч рублей.