Адвокат назвал плюсы пребывания в тюрьме для Ефремова

По его словам, известность пойдет только на руку Ефремову, так как он сможет поправить здоровье, благодаря сотрудникам учреждения. А отбывать срок актер будет спокойно.

«Человек из телевизора всегда в почете в колонии. К нему относятся с должным пиететом и уважением. Тем более, все понимают непростую ситуацию, в которой оказался Ефремов», — пояснил адвокат.

Он также подчеркнул, что за Ефремовым будут пристально следить, поэтому он станет ограничен в наркотиках и алкоголе. А это позволит ему улучшить свое здоровье.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельно ДТП на Арбате. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, запретили три года управлять машиной и взыскали 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего Сергея Захарова.