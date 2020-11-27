27 ноября 2020, 13:13
Адвокат: на Сафронова из «Битвы экстрасенсов» могут завести уголовное дело
Адвокат Андрей Тындик рассказал, что на Сергея Сафронова из «Битвы экстрасенсов» могут завести уголовное дело. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным «Экспресс-газеты», ведущий брал с участников деньги и помогал им проходить испытания. В результате его уволили с телеканала ТНТ. Тындик уточнил, что на Сафронова вполне могут завести уголовное дело.
«Если будут доказаны элементы коммерческого подкупа, то по этому факту вполне возможно возбуждение уголовного дела», — подчеркнул он.