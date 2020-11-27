Адвокат: на Сафронова из «Битвы экстрасенсов» могут завести уголовное дело

По данным «Экспресс-газеты», ведущий брал с участников деньги и помогал им проходить испытания. В результате его уволили с телеканала ТНТ. Тындик уточнил, что на Сафронова вполне могут завести уголовное дело.

«Если будут доказаны элементы коммерческого подкупа, то по этому факту вполне возможно возбуждение уголовного дела», — подчеркнул он.