Адвокат: Меган Маркл не сотрудничала с авторами книги о ней и принце Гарри

Напомним, ранее вышла книга «В поисках свободы», которую написали эксперты Омид Скоби и Кэролайн Дюран. В произведении обсуждается уход Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи.

Адвокаты герцогини Сассекской обвиняют авторов в «неточности». Они нашли в книге множество ошибок. Так, первое свидание описано не так, как было. Помимо этого, в книге присутствует ложь. Например, информация о том, что Маркл в 2016 году ездила на сафари в Ботсвану, не соответствует действительности. Этого никогда не происходило. Юристы также отметили, что Маркл не сотрудничала с авторами произведения.

«Подавляющее большинство из них (фактов) либо чрезвычайно неточны, либо, как я понимаю, являются продуктом творческой фантазии. Также остается спорным вопрос о том, изображают ли эти примеры истца (Меган) в хорошем свете, как утверждается авторами», — поделилась один из адвокатов.