Адвокат Мазур заявила, что нашла коллекцию картин Баталова за 400 млн долларов

Отмечается, что одно произведение искусства нашли в Израиле у коллекционера Шмуэля Флатто-Шарона. Он умер в 2018 году. Мужчина заключил сделку в 2017 и забрал картину у генерального менеджера сборной РФ по баскетболу Шабтая Калмановича, пишет ИА «Невские новости».

«Как это часто бывает с такими вещами, картина была выброшена. И человек, в чье распоряжение попало произведение, даже не подозревал о его подлинной стоимости, и что полотно может вызвать какой-то интерес», — пояснила юрист.

Другие полотна обнаружились по наводке Калмановича. Эти работы находились в «гараже и мешках из-под мусора». В скором времени будет заключена сделка по передаче этих ценностей. Их получит китайский миллиардер.

По данным журналистов, семья Баталовых не написала заявление о правах обладателя коллекции. Теперь делать это уже поздно. Стоимость всех картин оценивается в 400 миллионов долларов.