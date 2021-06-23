Адвокат Мамаева рассказал об обжаловании решения суда по иску избитого водителя

Защита футболиста Павла Мамаева примет решение об обжаловании постановления суда по иску избитого водителя Виталия Соловчука после того, как изучит мотивировочную часть решения. Об этом «360» сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Юрист отметил, что остальные фигуранты дела — Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий — наверняка обжалуют решение о компенсации Соловчуку, потому что они не имели никакого отношения к этому эпизоду. По словам Бушманова, их вина в избиении водителя не доказана.

«По части решения о материальных требованиях мы в общем согласны, а в части материального вреда мы посмотрим мотивировочную часть решения суда и примем решение», — добавил адвокат.

Бушманов добавил, что Мамаев еще во время предварительного следствия положил на счет 500 тысяч рублей для компенсации Соловчуку, но тот отказался от этих денег и предпочел все решать в судебном порядке.

Сегодня Савеловский суд Москвы взыскал в его пользу по 50 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела в качестве компенсации морального вреда. Также суд взыскал по 409 рублей с каждого за утраченный заработок пострадавшего и по 360 рублей за его лечение.

Сам Соловчук просил взыскать с футболистов в качестве возмещения вреда здоровью 120 тысяч рублей, а также по 250 тысяч рублей с каждого фигуранта в качестве моральной компенсации.