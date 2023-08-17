Знаменитости 17 августа 2023, 15:10 Адвокат Лариса Широкова рассказала об ограблении загородного дома Градских

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Адвокат Марины Градской Лариса Широкова в беседе с изданием kp.ru рассказала, что 15 августа в большом загородном доме Градских произошло ограбление. Пропали не только дорогие антикварные стулья и посуда, но и семейные фотографии.

По ее словам, Марина находится в шоковом состоянии. Она боится не только за себя, но и за своих детей.

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«Она живет с маленькими детьми в другом доме, неподалеку. Марина — в состоянии шока. Ей страшно и за себя, и за детей», — сообщила Широкова.

Адвокат призналась, что между ней и другими наследниками до сих пор нет понимания, как сохранить имущество Александра Градского на период судебного спора.

Напомним, музыкант Александр Градский умер 28 ноября 2021 года от ишемического инсульта.