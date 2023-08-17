17 августа 2023, 15:10
Адвокат Лариса Широкова рассказала об ограблении загородного дома Градских
Адвокат Марины Градской Лариса Широкова в беседе с изданием kp.ru рассказала, что 15 августа в большом загородном доме Градских произошло ограбление. Пропали не только дорогие антикварные стулья и посуда, но и семейные фотографии.
По ее словам, Марина находится в шоковом состоянии. Она боится не только за себя, но и за своих детей.
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«Она живет с маленькими детьми в другом доме, неподалеку. Марина — в состоянии шока. Ей страшно и за себя, и за детей», — сообщила Широкова.
Адвокат призналась, что между ней и другими наследниками до сих пор нет понимания, как сохранить имущество Александра Градского на период судебного спора.
Напомним, музыкант Александр Градский умер 28 ноября 2021 года от ишемического инсульта.
Умер Александр Градский
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