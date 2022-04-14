Адвокат Лалаян прокомментировал иск Стаса Костюшкина против певицы Монеточки

Адвокат бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Роман Лалаян прокомментировал прошедшее судебное заседание по делу о плагиате с певицей Монеточкой. Адвокаты певицы пытались оспорить вынесенное ранее судом решение, однако их требования не удовлетворили, пояснило ИА НСН.

Стас Костюшкин подал в суд на Монеточку из-за плагиата. Ранее экспертиза подтвердила, что ее песня «Мама, я не зигую» — это на 75% плагиат песни «Женщина, я не танцую» Костюшкина. Суд взыскал с певицы 500 тысяч рублей в пользу Костюшкина.

«Представители Елизаветы были на судебном заседании, они вели с нами диалог. Они заявили свою позицию, но суд не удовлетворил их требования и возражения. Я бы на месте представителей Монеточки отрабатывал свой хлеб до конца», — прокомментировал Лалаян.