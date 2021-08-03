Адвокат комика Идрака Мирзализаде рассказал, что его шутка о русских была вырвана из контекста
Адвокат комика Идрака Мирзализаде Сергей Бадамшин рассказал, что шутка, которая послужила причиной возбуждения административного дела, была вырвана из контекста. Об этом написала «Газета.ru».
«В пятницу пресс-служба прокуратуры распространила информацию о том, что возбудили дело об административном правонарушении. Данное дело должно быть передано в суд и в суде рассмотрено. Наша позиция сейчас такая: фраза, по поводу которой возбудилась прокуратура, вырвана из контекста общего выступления, посвященного как раз ксенофобии», — сказал Бадамшин.
Административное дело о возбуждении ненависти либо вражды завели, предположительно, из-за шутки об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков. Эту шутка прозвучала в монологе комика о стереотипах о кавказцах и арендодателях, которые сдают квартиры «только славянам».