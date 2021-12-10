10 декабря 2021, 10:50
Адвокат Яворский объяснил, почему суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу
Адвокат Евгений Яворский в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, почему Земфира не смогла отсудить у Евгения Гришковца 1,5 миллиона рублей за то, что он назвал ее наркоманкой. По мнению юриста, дело в публичных извинениях, принесенных драматургом.
«На мой взгляд — отказ суда в иске является справедливым. Евгений Гришковец сразу же после подачи иска принес официальные извинения певице в записанном видеообращении», — сказал Яворский.
Он добавил, что теперь Земфира может рассчитывать только на компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.