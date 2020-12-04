Адвокат избитого Широковым арбитра пригрозил пригласить в дело Добровинского

Мировой суд в Сокольниках рассмотрит 4 декабря дело футболиста Романа Широкова. Адвокат избитого им арбитра Александр Островский уже пожаловался журналистам на судью. Он сообщил, что пригласит в дело Александра Добровинского, потому что клиент столкнулся с нарушениями.

Как отметил сам потерпевший, компенсация от футболиста ему не нужна. Более того, он уверен, что в том матче как арбитр сделал все правильно.

«Нет, финансовый вопрос меня не интересует, шансов решить финансово эту ситуацию у Широкова нет», — заявил перед судом арбитр Никита Данчиков.

По его словам, заслуженное наказание преподнесет суд. Данчиков отметил, что он не вправе решать, но будет идти в этом деле до конца. Тем временем его адвокат заявил, что на прошлом заседании дважды нарушались права защиты потерпевшего.

«Первый раз, когда судья не запустил в зал моего помощника Диану Борисову, которая участвовала во всех следственных действиях. Ее подписи стоят в материалах дела. И вторая позиция, по которой были формально нарушены права защиты — рассадка в зале», — сообщил Островский.

Он добавил, что в законодательстве нет правил о рассадке. Но его вместе с еще одним защитником Артуром Рамазановым отсадили «чуть ли не в клетку», там, где должен сидеть адвокат обвиняемого. А для обвиняемого, по его мнению, был предназначен бенуар. С этими вопросами он обратился к судье, но взаимопонимания не встретил.

«Сегодня мной будет сделано заявление, <…> в случае дальнейшего нарушения прав защиты потерпевшего <…> мы будем вынуждены обратиться к лучшему юристу по защите прав потерпевших. <…> Меня с ним связывают 40 лет дружбы, <…> Конечно, это Александр Добровинский», — заявил адвокат арбитра.

По его словам, Добровинский блестяще провел дело по Ефремову. В этом случае он тоже готов бесплатно участвовать в процессе, если будет необходимость. Это согласованное решение и с Данчинковым, и со вторым юристов. Тем не менее Эльмана Пашаева ждать не стоит, заверил юрист.

Футболист Роман Широков мало что рассказал перед заседанием. Но сообщил, что журналисты его поддержали в этот период, а про коллег промолчал.