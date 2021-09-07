Адвокат художника-постановщика Краснова рассказал, каким он был

Художник-постановщик, сценограф Борис Краснов скончался в московском хосписе в возрасте 60 лет. Его адвокат Александр Добровинский рассказал, каким был знаменитый художник, передала «Вечерняя Москва».

«Он был абсолютно яркий, самобытный персонаж в Москве. Он дерганый в хорошую сторону, в поиске себя, со всем большим творческим накалом, живой. Всегда останется в памяти своих друзей. Такой человек входит в душу, сознание», — сказал Добровинский.

Борис Краснов — обладатель многочисленных премий, сценограф Аллы Пугачевой. Ранее он переболел коронавирусом, после этого у него диагностировали инсульт.