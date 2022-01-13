Адвокат Хованского не счел фотографию блогера на фоне СИЗО «Кресты-2» нарушением

Адвокат блогера Юрия Хованского не счел его фотографию на фоне СИЗО «Кресты-2» нарушением. Об этом написало издание «Говорит Москва».

Изображение, на котором блогер стоит на фоне здания СИЗО в белой толстовке и закуривает сигарету, опубликовало сообщество MDK. Его подлинность не подтверждена.

Источник фото: сообщество MDK

Некоторые пользователи Сети отметили, что блогер слишком рано начал шутить на тему своего освобождения из изолятора. Правоохранители, по их мнению, могут расценить его как нарушение возложенных на него ограничений.

В беседе с изданием «Говорит Москва» адвокат Хованского Никита Тимофеев разъяснил, что поведение его подзащитного не может квалифицироваться как правонарушение, потому что он соблюдает все запреты.

«У него нет запрета покидать свое жилище в определенные часы. Мой подзащитный соблюдает меру пресечения и собирается делать это впредь. Поэтому никакого нарушения тут нет», — подчеркнул он.

Хованского освободили из-под ареста 29 декабря. Меру пресечения блогеру заменили на запрет определенных действий.