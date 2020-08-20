Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказал, как актриса переживает развод

Она пояснила, что, конечно, развод не может влиять на состояние Федосеевой-Шукшиной положительно, но ничего критичного с ней не происходит.

«Критического состояния, реанимационных мероприятий не требуется», — заключила адвокат.

Ранее сын российского музыканта Бари Алибасова назвал главную причину, по которой его отец решил развестись с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Бари Алибасов-младший заявил, что такое решение его отец принял из-за дочери своей жены, с которой у него не сложились отношения.

Также младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина заявила, что продюсер Бари Алибасов путем обмана получил от ее матери квартиру. По словам дочери артистки, Шукшина думала, что подписывает завещание, а не дарственную.

«Мама не понимала и до сих пор не понимает, что подарила квартиру Алибасову. Она все время говорит о завещании», — пояснила Ольга.