Адвокат Файзулин рассказал, что грозит Мамаеву за попытку ввоза бриллианта в Россию

Футболисту Павлу Мамаеву может грозить обвинение в контрабанде или уклонении от уплаты пошлины за попытку ввоза в Россию кольца с бриллиантом. Об этом ИА НСН рассказал адвокат Марат Файзулин.

Ранее стало известно, что Мамаева и его девушку Надежду Санько задержали в аэропорту из-за кольца с бриллиантом стоимостью около 10 миллионов рублей на пальце Санько.

Адвокат пояснил, что при ввозе таких ценностей в Россию, их необходимо декларировать и оплачивать налог.

«В зависимости от обстоятельств, здесь может идти речь о контрабанде. Возможно, это уклонение от уплаты таможенных платежей. В случае отказа от возбуждения уголовного дела, после проведения проверки может наступить административная ответственность. За это предусмотрен штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости товара. То есть это весьма серьезный штраф. И, по решению суда, с конфискацией самого изделия», — сказал Файзуллин.