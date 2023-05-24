Эксклюзив 24 мая 2023, 15:20 Адвокат Егора Крида пригрозил пожаловавшемуся на мат общественнику ответным иском Адвокат музыканта Егора Крида Подшибякин опроверг иск о блокировке YouTube-канала за мат РИА «Новости»

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Музыкант Егор Крид не получал жалоб на мат, Мосгорсуд не принял заявление челябинского общественника Александра Морозова с требованием заблокировать его YouTube-канал. Вице-председатель коллегии адвокатов «Подшибякин, Матвеев и партнеры» Владислав Подшибякин предупредил «360», что, если делу дадут ход, заявитель может поплатиться крупной суммой на покрытие издержек.

«Никакие иски не поступали. Если обратиться к сайту Мосгорсуда, то действительно покажет поданный в Кунцевский районный суд иск, где ответчиком указан Булаткин Егор Николаевич. Может быть, это полный тезка Егора Крида», — сказал он.

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Подшибякин не подтвердил, что речь идет о его подопечном, и обратил внимание на статус заявления — его оставили без движения.

Адвокат сказал, что точную причину узнать нельзя, но, возможно, проблема в существенных нарушениях норм Гражданского и Гражданского процессуального кодексов России, которые не позволили суду принять какое-либо решение в принципе, и он его обездвижил.

Администрация уже заблокировала канал музыканта в Twitch. Адвокат сказал, что работает над решением проблемы. По закону, если иск все-таки поступит и его признают необоснованным, музыкант сможет подать на компенсацию понесенных затрат и репутационных потерь.

«Поэтому мы также и Александра Морозова предостерегаем от необоснованной подачи иска, потому что это может обойтись ему в какую-то сумму», — заявил адвокат.

Основатель монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов пожаловался на Егора Крида за мат, асоциальное поведение, распространение информации в неприличной форме и потребовал заблокировать его YouTube-канал, сообщил Telegram-канал Mash.

На родине мужчина известен как «водочный король» и криминальный авторитет. По информации Ura.ru, за бандитизм, заказные убийства и вымогательство он провел в тюрьме 19 лет, а в 2016 году вернулся в Златоуст и зарегистрировал профсоюз.