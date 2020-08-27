Адвокат Ефремова рассказал, что скрывает свидетеля ДТП

Защита Михаила Ефремова скрывает от полиции свидетеля смертельного ДТП с участием актера. Об этом рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

На заседании, которое пройдет в понедельник, 31 августа, защита Ефремова намерена допросить жителя Анапы, который, как утверждается, видел, что в момент аварии Ефремов был на пассажирском сиденье своего внедорожника.

Пашаев сообщил kp.ru, что на свидетеля «объявили охоту», его «разыскивает полиция». По словам адвоката, полицейские «уже приходили, но не нашли» мужчину.

«Даже награду объявили в 100 тысяч рублей тому, кто выдаст его местоположение. Но он в надежных руках, мы его спрятали до понедельника», — добавил адвокат.

«Он единственный, кто своими глазами видел, как Ефремов выходит с пассажирского сиденья в момент ДТП», — утверждает Пашаев.

По его словам, свидетель видел и водителя внедорожника. Однако, кто мог находиться за рулем, адвокат не раскрыл.

На прошлом заседании судья предлагал, чтобы свидетель выступил по видеосвязи из суда Анапы. Пашаев на это говорил, что очевидец находится в 300 километрах от города, поэтому защита не может его быстро вызвать.

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