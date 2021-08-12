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    12 августа 2021, 17:13

    Адвокат Ефремова прокомментировал заявление об обмане матери погибшего в ДТП

    Дарья Морозова

    Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин прокомментировал заявление адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что актер обещал оказать финансовую поддержку матери погибшего, но ничего не сделал. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Адвокат Ефремова прокомментировал заявление об обмане матери погибшего в ДТП

    По данным «Газеты.ru», Добровинский рассказал, что Ефремов обещал купить дом матери погибшего Сергея Захарова, а также выплатить компенсацию его партнерше Ирине Стерховой. По словам адвоката, актер не выполнил обещанное.

    Хархорин ответил, что впервые слышит об этом.

    «Кто-кто сказал? Добровинский? Мне об этом ничего не известно», — подчеркнул он.

    Также Хархорин добавил, что Ефремов имеет право звонить по телефону и в определенные дни его посещает супруга Софья Кругликова.

    «Это общий режим, и в соответствии с исправительно-трудовым кодексом ему разрешены личные свидания. С кем он общается чаще, я не знаю, — у меня совершенно другая задача», — заключил адвокат.

    Ранее рассмотрение кассационной жалобы на приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП назначили на 15 сентября.