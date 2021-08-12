Адвокат Ефремова прокомментировал заявление об обмане матери погибшего в ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин прокомментировал заявление адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что актер обещал оказать финансовую поддержку матери погибшего, но ничего не сделал. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным «Газеты.ru», Добровинский рассказал, что Ефремов обещал купить дом матери погибшего Сергея Захарова, а также выплатить компенсацию его партнерше Ирине Стерховой. По словам адвоката, актер не выполнил обещанное.

Хархорин ответил, что впервые слышит об этом.

«Кто-кто сказал? Добровинский? Мне об этом ничего не известно», — подчеркнул он.

Также Хархорин добавил, что Ефремов имеет право звонить по телефону и в определенные дни его посещает супруга Софья Кругликова.

«Это общий режим, и в соответствии с исправительно-трудовым кодексом ему разрешены личные свидания. С кем он общается чаще, я не знаю, — у меня совершенно другая задача», — заключил адвокат.

Ранее рассмотрение кассационной жалобы на приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП назначили на 15 сентября.