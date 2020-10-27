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    27 октября 2020, 11:14

    Адвокат Ефремова прокомментировал новости об аресте счетов актера

    Полина Петрова

    Адвокат российского актера Михаила Ефремова Роман Филиппов прокомментировал сообщения об аресте счетов подзащитного по причине неуплаты налогов, информирует портал «Ридус».
    Адвокат Ефремова прокомментировал новости об аресте счетов актера

    Накануне СМИ сообщили, что налоговая служба якобы арестовала счета находящегося в СИЗО артиста. Предположительно, Ефремов не смог подать налоговую декларацию в положенное время в этом году из-за уголовного процесса по делу о смертельной аварии. Уточняется, что артист был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и налоги оплачивал самостоятельно.

    «Мне ничего об этом не известно», — заявил юрист.

    По информации журналистов, у Ефремова серьезные финансовые проблемы. Так, в нынешнем году из-за пандемии COVID-19 его доходы от выступлений снизились. Актер был исключен из реестра малых и средних предпринимателей.

    Помимо прочего, заслуженный артист выплатил три миллиона рублей членам семьи погибшего в ДТП со своим участием. Родственники жертвы аварии требуют у Ефремова через суд компенсировать 111 тысяч рублей похоронных расходов.

    Напомним, 22 октября Московский городской суд вынес решение по апелляционной жалобе защиты актера на приговор. Ефремову сократили срок лишения свободы с восьми до семи с половиной лет в колонии общего режима.