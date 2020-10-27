Адвокат Ефремова прокомментировал новости об аресте счетов актера

Накануне СМИ сообщили, что налоговая служба якобы арестовала счета находящегося в СИЗО артиста. Предположительно, Ефремов не смог подать налоговую декларацию в положенное время в этом году из-за уголовного процесса по делу о смертельной аварии. Уточняется, что артист был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и налоги оплачивал самостоятельно.

«Мне ничего об этом не известно», — заявил юрист.

По информации журналистов, у Ефремова серьезные финансовые проблемы. Так, в нынешнем году из-за пандемии COVID-19 его доходы от выступлений снизились. Актер был исключен из реестра малых и средних предпринимателей.

Помимо прочего, заслуженный артист выплатил три миллиона рублей членам семьи погибшего в ДТП со своим участием. Родственники жертвы аварии требуют у Ефремова через суд компенсировать 111 тысяч рублей похоронных расходов.

Напомним, 22 октября Московский городской суд вынес решение по апелляционной жалобе защиты актера на приговор. Ефремову сократили срок лишения свободы с восьми до семи с половиной лет в колонии общего режима.