Адвокат Ефремова опроверг слухи о суицидальном настроении актера

Актер Михаил Ефремов не пытался покончить с собой и собирается со всей ответственностью понести наказание за смертельное ДТП. Об этом заявил адвокат Эльман Пашаев, опровергнув заявления домработницы, которой, по его словам, вообще не существует.

«Он психически очень уравновешенный человек. Да, он совершил определенное деяние и готов понести ответственность. Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки», — сказал Пашаев в интервью сайту Sobesednik.ru.

Адвокат также опроверг слова той же женщины о приездах скорой. Пашаев утверждает, что Ефремов наоборот отказывается от медицинской помощи, что его толком не обследовали даже после аварии.

По словам Пашаева, он ни разу не видел у Ефремова домработницы, зато замечал, как порядок в квартире наводила жена актера.

Ранее женщина, представившаяся журналистам домработницей Ефремова, объявила, что актер очень подавлен и близок к самоубийству. По ее словам, все близкие сейчас об этом думают и боятся, что Ефремов наложит на себя руки.