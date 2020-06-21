Адвокат Ефремова опроверг слухи о суицидальном настроении актера
«Он психически очень уравновешенный человек. Да, он совершил определенное деяние и готов понести ответственность. Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки», — сказал Пашаев в интервью сайту Sobesednik.ru.
Адвокат также опроверг слова той же женщины о приездах скорой. Пашаев утверждает, что Ефремов наоборот отказывается от медицинской помощи, что его толком не обследовали даже после аварии.
По словам Пашаева, он ни разу не видел у Ефремова домработницы, зато замечал, как порядок в квартире наводила жена актера.
Ранее женщина, представившаяся журналистам домработницей Ефремова, объявила, что актер очень подавлен и близок к самоубийству. По ее словам, все близкие сейчас об этом думают и боятся, что Ефремов наложит на себя руки.