Адвокат Ефремова опроверг слухи о спрятанной от жены актера заначке

Слухи о разводе Михаила Ефремова с актрисой Софьей Кругликовой — вымысел. С таким заявлением выступил адвокат артиста Петр Хархорин.

Жена Ефремова в декабре получила доступ к ячейке, где хранятся деньги актера, сообщил РИА «Новости» адвокат Ефремова.

«Вопрос с деньгами закрыт еще в прошлом году. В декабре Софья Кругликова получила доступ к ячейке с деньгами, ни о каком разводе речь не идет, это вранье от первой до последней строчки. Как указывают некоторые СМИ, что Кругликова посылает „полчища адвокатов“, — это всего лишь один адвокат Хархорин», — сказал юрист.

В ноябре стало известно, что у Михаила Ефремова возникли проблемы с выплатами потерпевшим. На его счета был наложен арест, а жена не имела доступа к ячейке со сбережениями артиста. Михаил Ефремов смог сделать доверенность на Софью Кругликову только после официального вступления приговора в силу. Предыдущие выплаты собирали общими усилиями друзья, знакомые и родственники семьи, писала газета «Московский комсомолец».

На днях адвокат посетил актера в колонии ИК-4 в Белгородской области. Ефремов устроился работать в пошивочный цех, в свободное от работы время много читает. У него есть возможность заниматься и творчеством, но артист пока этого не делает. Соседей по камере он назвал «достойными и правильными мужиками», которым довелось оступиться.