19 февраля 2020, 12:56
Адвокат Добровинский рассказал, что никогда не работал с бывшим мужем Лолиты
Известный российский юрист Александр Добровинский рассказал, что никогда не имел дел с Дмитрием Ивановым, бывшим супругом Лолиты Милявской. Также он уточнил, что видел Иванова всего пару раз в жизни, на телевидении. Об этом сообщило РИА ФАН.
Добровинский заявил, что понятия не имеет, что Иванов выразил ему благодарность в Instagram.
«Ну, я сказал там что-то на программах по поводу того, что не вижу шансов признать его брак (с Лолитой) фиктивным. Больше ничего не сказал!», — пояснил он.
Также адвокат уточнил, что бывший супруг Лолиты не его клиент и никогда таковым не был.