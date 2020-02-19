Адвокат Добровинский рассказал, что никогда не работал с бывшим мужем Лолиты

Добровинский заявил, что понятия не имеет, что Иванов выразил ему благодарность в Instagram.

«Ну, я сказал там что-то на программах по поводу того, что не вижу шансов признать его брак (с Лолитой) фиктивным. Больше ничего не сказал!», — пояснил он.

Также адвокат уточнил, что бывший супруг Лолиты не его клиент и никогда таковым не был.