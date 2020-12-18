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    18 декабря 2020, 15:24

    Адвокат Добровинский объяснил интересом к футболу решение защищать Широкова

    Екатерина Шамина, Мария Бокарева

    Александр Добровинский рассказал, что оппоненты долгое время не могли понять, почему он решил защищать Романа Широкова. Адвокат заявил, что давно увлекается футболом.
    Адвокат Добровинский объяснил интересом к футболу решение защищать Широкова

    «Мои оппоненты не могли понять, почему я вошел в это дело, но они не учли тот факт, что я давно увлекаюсь футболом. И как болельщик, слежу за многими матчами. И я знал, что Роман Широков уже получал красную карточку от судьи за неспортивное поведение на поле. Я нашёл это видео», — рассказал адвокат.

    Его коллега в пятницу, 18 декабря, во время заседания представил эту видеозапись, как опровержение слов защиты о том, что Никита Данченков неправильно осудил футболиста, так как за такие нарушения положена лишь желтая карточка.

    В августе 2020 года Роман Широков на любительском футбольном турнире, играя за сборную «Матч ТВ» против команды «Ничего обычного», напал на арбитра Никиту Данченкова. Поводом рукоприкладства стал спорный эпизод с падением футболиста в штрафной зоне соперника. Широков был уверен, что этот момент тянет на пенальти, однако судья решил по другому. За спор с судьей Данченков дал футболисту красную карту. После этого Широков избил арбитра.