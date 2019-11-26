Адвокат Дмитрия Тарасова рассказал о финансовых трудностях футболиста

Счета Дмитрия Тарасова арестовали из-за неуплаты алиментов Подробнее

Сайгитов заявил, что Тарасов ездит на автомобиле, купленном в кредит, и оплачивает содержание огромного дома. По 250 тысяч рублей в месяц просто «уплывает» со счета спортсмена. Адвокат отметил, что выплачивать их его подзащитному помогает жена. Анастасия Костенко ведет блог в Instagram, и каждая запись поставлена на монетизацию.

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Огромной статьей расходов для футболиста становятся алименты дочери от первого брака. Юрист отметил, что с 2011 года Тарасов выплатил 33 миллиона рублей на содержание ребенка. Однако следует помнить, что назначенная судом сумма алиментов была адекватна доходу игрока столичного «Локомотива». Теперь же, когда клуб не продлил контракт, она стала разорительной для Тарасова.

«Не от лучшей жизни Тарасов выставил свой дом на продажу и ездит на кредитной машине. Тем более, состав его семьи изменился, появились и другие обязательства. А вот бывшая супруга за последние годы купила две квартиры. Сразу возникает резонный вопрос: на какие деньги? Оксана Борисовна нигде не работает», — отметил Сайгитов.

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Примечательно, что сама бывшая жена футболиста Оксана не дает никаких комментариев СМИ. Спортсмен же предает своей личной жизни широкую огласку и нередко получает негативную реакцию общества.

В третьем браке у него растет годовалая дочь Милана. Также известно о скором пополнении в семье Тарасова и Костенко. Пол второго ребенка пара не сообщает.