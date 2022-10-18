«Получит деньги через 2-3 года». Адвокат тренера Хохлова рассказала о сложностях суда против Facebook | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 23:54 «Получит деньги через 2-3 года». Адвокат тренера Хохлова рассказала о сложностях суда против Facebook Адвокат тренера Хохлова Варганова: Facebook выплатит деньги не ранее чем через 2-3 года РИА «Новости»

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Экс-футболист сборной России и тренер Дмитрий Хохлов выиграл иск к соцсети Facebook* на 65 миллионов рублей. Его адвокат Анна Варганова рассказала «360» о сложностях судебного процесса. Она отметила, что держать связь с именитой компанией было непросто.

Варганова пояснила, что вести переписку с Facebook и отправлять им уведомления необходимо было через аутсорсинговую компанию Минюста США. По ее словам, это занимает очень много времени.

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Решение суда вступит в силу не сразу. Адвокат пояснила, что для начала придется уведомить о итогах разбирательства социальную сеть.

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«Наши решения [судов] должны теперь автоматом признаваться в США, по гражданским делам. По административным — они не признаются <…>, поэтому не знаю, не было пока таких прецедентов», — пояснила Варганова.

Собеседница «360» на вопрос о том, как Хохлов потратит деньги, пояснила, что процесс получения выплат может затянуться надолго. Однако она намекнула, что Дмитрий поступил бы согласно своим патриотическим ценностям.

«Получение денег займет два-три года.<…> В принципе, Дмитрий — очень сильный патриот, и понятно, куда бы он их потратил <…>, но мы еще не знаем, когда мы их получим», — заключила Варганова.

*Facebook — социальная сеть, запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.