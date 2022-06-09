Адвокат Деппа Чу заявил, что актер может отказаться от компенсации от Эмбер Херд

Адвокат Джонни Деппа Бен Чу допускает, что актер может решить не взыскивать деньги с бывшей супруги Эмбер Херд. Суд обязал ее выплатить компенсацию в 10,4 миллиона долларов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Good Morning America.

По его словам, изначально для Деппа были важны не деньги, а восстановление его репутации.

«Мы не можем разглашать детали взаимодействия адвоката и клиента, но, как мистер Депп утверждал во время суда и как мы неоднократно подчеркивали, его целью никогда не было получение денег — процесс был вопросом восстановления репутации», — подчеркнул Чу.

Он отметил, что актер добился своей цели и решение суда стало для него «полной победой».

Ранее присяжные признали Херд виновной в клевете на бывшего супруга. Она обвиняла Деппа в домашнем насилии.

Джонни Депп и Эмбер Херд расстались в 2016 году. Они были вместе около четырех лет. После развода развода актеры начали судиться. Депп выиграл один из процессов против Херд. Он утверждал, что актриса лгала насчет своей благотворительной деятельности.