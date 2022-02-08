Адвокат дал оценку словам Виктории Бони, заподозрившей Собчак в наркозависимости

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня после своих слов о том, что телеведущая Ксения Собчак якобы обращалась к ней с просьбой достать «белый порошок», может подпасть под статью о клевете. Об этом «360» заявил адвокат Андрей Алешкин.

Собчак в недавнем выпуске своего YouTube-шоу рассказала, что Боня употребляет галлюциногенный кактус Сан-Педро, содержащий наркотическое вещество мескалин. Собчак отметила, что этот кактус запрещен в большинстве стран, в том числе в России, однако Боня собирается посвятить своему опыту с кактусом целую книгу.

Боня ответила Собчак, рассказав, что когда та в последний раз звонила ей, то спрашивала, «где достать белый порошок». Боня предложила Собчак сдать анализы на наркотики, но усомнилась, что телеведущая пройдет этот тест.

Адвокат Алешкин в беседе с «360» заявил, что Боня таким образом лишь наводит на себя лишние подозрения.

«Она говорит о том, что якобы Ксения Собчак обращалась к ней за покупкой каких-то запрещенных препаратов. Очевидно, встает вопрос о том, почему она могла гипотетически к ней обращаться. Я не думаю, что Виктория Боня может распространять наркотики, это уже отдельная статья. Я не думаю, что она сама себя будет оговаривать», — сказал Алешкин.

Адвокат заявил, что Собчак после этого может подать иск к Боне о клевете.

«Мне кажется, здесь имеет место клевета. Если Ксения Анатольевна захочет этот вопрос как-то разобрать, я думаю, есть правовые основания для того, чтобы это сделать», — заявил защитник.

Сама Собчак назвала слова Бони о наркотиках «фантазиями». Она предположила, что бывшая коллега по «Дому-2» в следующий раз заявит, что в последний раз они виделись во время оргии, написала «Газета.ru».