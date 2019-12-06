Адвокат Бари Алибасова обвинил чиновников в смерти профессора МГУ от «Крота»

Профессор МГУ, известный математик с мировым именем Олег Ивашев-Мусатов умер 6 декабря, после того как 16 ноября случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Ранее в больнице оказался продюсер Бари Алибасов — он тоже выпил тот же раствор. Адвокат продюсера Андрей Комиссаров обвинил в смерти профессора чиновников, которым все безразлично.

«Я надеюсь, что государственные органы примут какое-то решение, тщательно рассмотрят вопрос и на законодательном уровне все-таки будет решено, чтобы сделать упаковку менее опасной и травматичной. В плане того, чтобы люди, которым тяжело читать и трудно видеть, а также дети не могли по случайности ее открыть», — сказал адвокат.

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По словам юриста, на суде с участием Алибасова он пытался доказать, что упаковка этого средства для прочистки труб опасна. Его осмеяли. По его мнению, чиновники, которым он пытался доказать опасность средства, просто не хотят делать свою работу. Смерть профессора МГУ показала безразличие тех, кто должен защищать людей от подобных опасностей.

«Безразличие государственных органов, которые должны отстаивать интересы граждан, а не производителя. Это показывает, что им все безразлично. Смерть профессора... полностью на их совести», — добавил адвокат.