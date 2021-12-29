Адвокат Авраама Руссо опроверг претензии певца к Иосифу Пригожину

Четырехкратный обладатель премии «Золотой граммофон» Авраам Руссо не называл фамилии якобы причастного к нападению на певца продюсера и не обвинял его в произошедшем. Об этом «360» заявил адвокат исполнителя Андрей Алешкин.

Правозащитник посоветовал коллегам пересмотреть программу «Секрет на миллион» еще раз, чтобы убедиться в этом.

«Авраам Руссо не называл фамилии продюсера и тем более не обвинял в нападении, а высказал мнение», — подчеркнул Алешкин.

Любой конфликт, по его словам, имеет две стороны. Продюсеру, заметил адвокат, тоже есть за что извиниться. Если же поступить подобным образом не позволяет самолюбие, то сторона Руссо уже сделала первый шаг.

«Как адвокат по делу о нападении на Авраама Руссо могу подтвердить, что претензий к Пригожину нет. Если он воспринял это на свой счет, мы сожалеем об этом. Полагаю, есть основания у сторон встретиться и примириться», — заключил Андрей Алешкин.

В середине декабря стало известно, что Руссо намерен заявить в полицию на Иосифа Пригожина. В программе «Секрет на миллион» певец намекнул на причастность продюсера и экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова к расстрелу автомобиля артиста в 2006 году. После этого Пригожин решил судиться с Руссо из-за клеветы. Ответом музыканта стала подготовка к обращению в правоохранительные органы.

В программе «Легенда» Руссо также заявлял, что продюсер вместе с Исмаиловым пытались его уничтожить.