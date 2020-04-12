Адвокат Ассанжа показала сыновей, которых от него родила

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж за семь лет, что скрывался от американского правосудия в посольстве Эквадора, стал отцом двоих детей. Мальчиков родила 37-летняя юрист Стелла Моррис в 2017 и 2019 годах.

Как сообщило издание Daily Mail, о детях Ассанжа стало известно из заявления о выходе из тюрьмы под залог. До этого никаких сведений о детях не было ни у охраны эквадорского посольства, ни у британских и американских спецслужб.

Стелла Моррис рассказал изданию, что познакомилась с Ассанжем в 2015 году, когда начала помогать ему в деле о прекращении экстрадиции в США, Отношения завязались в том году, и уже в 2017 году родился их первый сын Габриэль. В феврале появился на свет Макс. Его рождение отец увидел на видео, снятом с помощью камеры GoPro.

Стелла утверждает, что приводила Габриэля в посольство Эквадора на встречу с отцом, Максу тогда было три месяца. Крестными детей стали британский рэпер MIA и бывшая актриса Трейси Уорд, ныне герцогиня Бофор.

Женщина намерена выйти на Ассанжа замуж, даже если его не выпустят, бракосочетание состоится в тюрьме строгого режима Бельмарш, где он сейчас содержится.

Стелла Морри сейчас живет с родителями Ассанжа в Лондоне.

В конце февраля в Великобритании начались слушания по делу основателя WikiLeaks. К концу июня суд примет решение по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.