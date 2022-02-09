Адвокат Аманлиев: Моргенштерн может отправиться в тюрьму за пропаганду наркотиков

Рэпера Алишера Моргенштерна могут привлечь к уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Об этом «360» рассказал адвокат, президент Общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

Адвокат отметил, что статья, по которой обвиняют рэпера Алишера Моргенштерна, подразумевает два вида наказаний. По одному из них ему грозит штраф от четырех до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции. По другой — от пяти до 30 тысяч.

«Здесь вопрос идет про штраф, но это не первый раз когда его хотят привлечь к ответственности. Может сложиться так, что его привлекут, но я надеюсь что защита поможет отстоять его невиновность», — заявил он.

Аманлиев не исключил, что таким образом рэпера пытаются привлечь к уголовной ответственности по статье о склонении к употреблению наркотиков.

«Ему уж несколько раз хотят вменить статью 6.13 о пропаганде наркотиков. Затем его могут привлечь к 230 статье УК «склонение к употреблению», — добавил Аманлиев.

Адвокат также посоветовал Моргенштерну задуматься о последствиях данного разбирательства. Эксцентричный рэпер может получить от пяти до 10 лет наказания, добавил он.

В случае, если рэпер удалит спорные видео из интернета, это не повлияет на решение суда. Материал, на котором Моргенштерн якобы пропагандирует наркотики, уже зафиксирован и отправлен на экспертизу, добавил он.