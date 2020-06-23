23 июня 2020, 16:46
Адвокат: алкоголизм Ефремова не повлияет на приговор
Хронический алкоголизм, который диагностировали у актера Михаила Ефремова, никак не повлияет на приговор. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.
По его словам, «это ничего не меняет, что касается вменяемости», «это говорит о том, что он дееспособен и подлежит участию в судебном производстве».
«Было бы немного странно, если бы алкоголикам разрешили убивать или ходить грабить, ссылаясь на то, что они алкоголики. Это никак не повлияет», — заключил Добровинский.