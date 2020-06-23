Адвокат: алкоголизм Ефремова не повлияет на приговор

По его словам, «это ничего не меняет, что касается вменяемости», «это говорит о том, что он дееспособен и подлежит участию в судебном производстве».

«Было бы немного странно, если бы алкоголикам разрешили убивать или ходить грабить, ссылаясь на то, что они алкоголики. Это никак не повлияет», — заключил Добровинский.