Знаменитости 27 февраля 2023, 16:41 Адриану Лиму назначили послом болельщиков ФИФА

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Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о назначении бразильской модели Адрианы Лимы послом болельщиков организации. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

«Когда вы встречаетесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете ее теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена нашей игрой. Она живет и дышит футболом», — сообщил журналистам Инфантино.

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На церемонии The Best FIFA Football Awards Адриана Лима будет вручать награду FIFA Fan Award.

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