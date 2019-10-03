Администрация «Ленкома» прокомментировала отмену вечера памяти Николая Караченцова

21 октября в театре должны были провести вечер памяти Николая Караченцова «Прости меня, земля, что я тебя покинул». Вечер памяти посвящали сразу двум датам: 75-летию актера и годовщине его смерти.

Накануне вдова Караченцова сообщила, что концерт отменили. Якобы администрация «Ленкома» сослалась на то, что после смерти худрука театра Марка Захарова 21 октября еще не пройдет 40 дней.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер уточнил, что вечер памяти Николая Караченцова состоится в другой день.

«Коллектив возражает, коллектив не хочет, чтобы вечер проходил, когда еще не прошло 40 дней. Еще же у нас есть работа в театре, кроме вечеров. Поэтому в один из понедельников, когда у нас нет сложного сценического оборудования, которое мы должны установить накануне. Обязательно проведем», — пообещал директор.