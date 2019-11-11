Администрация Екатеринбурга опровергла слова экс-любовницы Гуфа о миллионе от мэра на свадьбу

По данным информагентства, свадьба Шевцовой состоялась в минувшую субботу. 19-летняя девушка призналась журналистам, что Высокинский подарил новобрачным миллион рублей. На эти деньги они планировали купить квартиру. Пресс-секретарь городской администрации Виктория Мкртчян опровергла слова Шевцовой.

«Могу опровергнуть это», — обозначила пресс-секретарь.