01 апреля 2020, 20:39
Административные дела за неправильную парковку заводят на Боярского, но не передают в суд
Жалобы на актера Михаила Боярского неоднократно писали за неправильную парковку, но полиция не выписывает ему штрафы — рассказал Почетный адвокат РФ Александр Островский. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, УМВД по Петербургу и Ленобласти рассмотрело заявление и ответило, что "сотрудники ГИБДД периодически, в том числе и по обращениям граждан, возбуждают дела об административных правонарушениях, совершенных гражданином Боярским М. С.».
«Для того, чтобы писать подобного рода отписки, они и возбуждают дела об административных правонарушениях, но в суд они их не передают, просто откладывают в долгий ящик, чтобы потом закрыть за сроком давности», — пояснил Островский.
Интересно, что при этом Боярский является членом Общественного совета ГУ МВД Петербурга.