Административные дела за неправильную парковку заводят на Боярского, но не передают в суд

По его словам, УМВД по Петербургу и Ленобласти рассмотрело заявление и ответило, что "сотрудники ГИБДД периодически, в том числе и по обращениям граждан, возбуждают дела об административных правонарушениях, совершенных гражданином Боярским М. С.».

«Для того, чтобы писать подобного рода отписки, они и возбуждают дела об административных правонарушениях, но в суд они их не передают, просто откладывают в долгий ящик, чтобы потом закрыть за сроком давности», — пояснил Островский.

Интересно, что при этом Боярский является членом Общественного совета ГУ МВД Петербурга.